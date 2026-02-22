Бригаду «БАРС-Брянск» покажут на федеральном канале

2026, 22 февраля 17:06

Бригаду «БАРС-Брянск» покажут на федеральном канале в программе Владимира Соловьёва. Об этом сообщили на сайте телеканала «Брянская губерния».

В расположение бойцов приехал известный телеведущий Владимир Соловьёв. Почти сутки он провел в подразделении. Командир Сергей Антошин провёл журналиста по разным местам дислокации добровольцев: взводно-опорные пункты, места расположения мобильных огневых групп, штаб и полигоны.

Программа Владимира Соловьёва «208 неделя СВО» выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 22 февраля, сразу после программы «Воскресный вечер» на телеканале Россия 1 в 23 часа.

«Владимир Соловьёв – журналист очень въедливый, требовательный, испытывающий всё на себе. Он говорил с нами на одном языке – об особенностях и классификации БПЛА, об условиях службы, о вооружении и о наших задачах. Мне очень важно было рассказать о людях, которые служат «БАРС-Брянск», которые помогают нам, поэтому в фильме получилось много разных историй и реальных портретов», – отметил Сергей Антошин.