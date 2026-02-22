Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Бригаду «БАРС-Брянск» покажут на федеральном канале

2026, 22 февраля 17:06
Бригаду «БАРС-Брянск» покажут на федеральном канале
Источник фото

Бригаду «БАРС-Брянск» покажут на федеральном канале в программе Владимира Соловьёва. Об этом сообщили на сайте телеканала «Брянская губерния».

 

В расположение бойцов приехал известный телеведущий Владимир Соловьёв. Почти сутки он провел в подразделении. Командир Сергей Антошин провёл журналиста по разным местам дислокации добровольцев: взводно-опорные пункты, места расположения мобильных огневых групп, штаб и полигоны.

Программа Владимира Соловьёва «208 неделя СВО» выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 22 февраля, сразу после программы «Воскресный вечер» на телеканале Россия 1 в 23 часа.

«Владимир Соловьёв – журналист очень въедливый, требовательный, испытывающий всё на себе. Он говорил с нами на одном языке – об особенностях и классификации БПЛА, об условиях службы, о вооружении и о наших задачах. Мне очень важно было рассказать о людях, которые служат «БАРС-Брянск», которые помогают нам, поэтому в фильме получилось много разных историй и реальных портретов», – отметил Сергей Антошин.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Два жителя Севского района пострадали при атаке дронов
22 февраля 15:16
Два жителя Севского района пострадали при атаке дронов
В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников
21 февраля 20:01
В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников
Автомобиль «КАМАЗ» повредили дроны в посёлке Суземка
21 февраля 13:46
Автомобиль «КАМАЗ» повредили дроны в посёлке Суземка

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14279) брянск (6804) ДТП (2681) ГИБДД (2210) прокуратура (2031) уголовное дело (1997) Александр Богомаз (1847) суд (1785) авария (1637) мчс (1496) коронавирус (1272) умвд (1036)