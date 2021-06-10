Брянца будут судить за продажу поддельных кроссовок на рынке

Размер причиненного правообладателю ущерба превысил 838 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района Брянска утвердила обвинительный акт по уголовному делу 49-летнего индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре, брянец вел розничную торговлю контрафактными кроссовками под видом оригинальной продукции известной фирмы на Центральном рынке. Размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака, оценили в 838 тысяч рублей.

Предпринимателю грозит до двух лет заключения.