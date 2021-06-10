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Брянца будут судить за продажу поддельных кроссовок на рынке

2021, 10 июня 13:40 Общество
Брянца будут судить за продажу поддельных кроссовок на рынке
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Размер причиненного правообладателю ущерба превысил 838 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района Брянска утвердила обвинительный акт по уголовному делу 49-летнего индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре, брянец вел розничную торговлю контрафактными кроссовками под видом оригинальной продукции известной фирмы на Центральном рынке. Размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака, оценили в 838 тысяч рублей.

Предпринимателю грозит до двух лет заключения.

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