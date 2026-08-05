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Деньги

Брянцам будут назначать пенсии без заявлений с 2027 года

2026, 05 августа 16:45
Брянцам будут назначать пенсии без заявлений с 2027 года
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Новый порядок коснется многодетных матерей, инвалидов по зрению I группы и других категорий.

 

С 2027 года в Брянской области страховую пенсию по старости будут назначать без заявлений. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, автоматически пенсию получат граждане, выходящие на заслуженный отдых на общих основаниях, многодетные матери, матери инвалидов с детства и инвалиды по зрению I группы. Подобный механизм уже используется при назначении пенсии по инвалидности и выплат детям до 18 лет в случае потери кормильца.

Одновременно с 1 января 2027 года изменится порядок оформления ухода за гражданами старше 80 лет и людьми с инвалидностью I группы. Для включения периода ухода в страховой стаж потребуется подать заявление.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об установлении минимального уровня пенсионного обеспечения в размере не менее 40 процентов от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на пенсию.

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