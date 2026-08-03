Брянский СК призвал родителей поговорить с детьми о безопасности на воде

2026, 03 августа 08:58

В регионе с начала купального сезона зафиксировано несколько случаев утопления, среди погибших есть дети.

Следственное управление СК России по Брянской области обратилось к родителям и законным представителям несовершеннолетних. Ведомство призвало взрослых немедленно напомнить детям правила безопасного поведения на водоемах.

Основными причинами гибели в СУ СК назвали купание в необорудованных местах, несоблюдение правил безопасности и отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых. Следователи призвали выбирать только специально оборудованные места, не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега.

В ведомстве подчеркнули, что детей нельзя оставлять без присмотра в воде или рядом с ней, недопустимы опасные игры, ложные сигналы о помощи и купание в состоянии алкогольного опьянения. При возникновении происшествия необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее, в июне на озере в Унече утонули двое подростков, а в начале июля после гибели девочки на Орлик-3 следователи возбудили уголовное дело.