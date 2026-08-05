Под Брянском 18-летний водитель без стажа опрокинул ВАЗ: пострадал пассажир

2026, 05 августа 14:34

Водитель получил права в этом году.

ДТП произошло около 10:50 4 августа в Брасовском районе Брянской области. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21113, двигаясь из Севска в Брянск, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину. 21-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Автоинспекторы выяснили, что водительское удостоверение молодой человек получил в 2026 году, но за прошедший период уже пять раз привлекался к ответственности за различные административные правонарушения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.