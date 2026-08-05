Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Под Брянском 18-летний водитель без стажа опрокинул ВАЗ: пострадал пассажир

2026, 05 августа 14:34
Под Брянском 18-летний водитель без стажа опрокинул ВАЗ: пострадал пассажир
Источник фото

Водитель получил права в этом году.

 

ДТП произошло около 10:50 4 августа в Брасовском районе Брянской области. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21113, двигаясь из Севска в Брянск, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину. 21-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Автоинспекторы выяснили, что водительское удостоверение молодой человек получил в 2026 году, но за прошедший период уже пять раз привлекался к ответственности за различные административные правонарушения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянцев предупредили об аномальной жаре до +36 градусов 6 августа
05 августа 13:44
Брянцев предупредили об аномальной жаре до +36 градусов 6 августа
Над Брянской областью за сутки уничтожили 291 беспилотник
05 августа 11:51
Над Брянской областью за сутки уничтожили 291 беспилотник
Брянские лесоводы проводят агротехнический уход за молодыми лесами
04 августа 17:54
Брянские лесоводы проводят агротехнический уход за молодыми лесами

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16047) брянск (7114) ДТП (2828) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2096) Александр Богомаз (1998) суд (1798) авария (1706) мчс (1569) коронавирус (1272) дороги (1126)