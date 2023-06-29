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Брянцам из поврежённой многоэтажке помогут с ремонтом

2023, 29 июня 10:50 Общество
Брянцам из поврежённой многоэтажке помогут с ремонтом
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Жильцам поврежденной многоэтажки на улице 11 лет Октября власти и бизнесмены помогут с ремонтом квартир. Об этом сообщили в городской администрации. 

План восстановления разрушенного дома №2 по улице 11 лет Октября разработают в администрации Брянска. Эксперты не признали здание аварийным и восстанавливать помещения должны собственники, а ущерб возмещать страховщики, если квартиры были застрахованы. 

«Мы готовы оказать людям гуманитарную помощь: привлечем предпринимателей, бригады рабочих, попросим пило и строительные материалы», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин 

Речь идет о шести квартирах, которые пострадали от взрыва более всего. Остальные жильцы смогут вернуться  домой, когда подключат газ. В их квартирах необходим небольшой косметический ремонт.

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