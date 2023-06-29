Брянцам из поврежённой многоэтажке помогут с ремонтом

Жильцам поврежденной многоэтажки на улице 11 лет Октября власти и бизнесмены помогут с ремонтом квартир. Об этом сообщили в городской администрации.

План восстановления разрушенного дома №2 по улице 11 лет Октября разработают в администрации Брянска. Эксперты не признали здание аварийным и восстанавливать помещения должны собственники, а ущерб возмещать страховщики, если квартиры были застрахованы.

«Мы готовы оказать людям гуманитарную помощь: привлечем предпринимателей, бригады рабочих, попросим пило и строительные материалы», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин

Речь идет о шести квартирах, которые пострадали от взрыва более всего. Остальные жильцы смогут вернуться домой, когда подключат газ. В их квартирах необходим небольшой косметический ремонт.