Общество

Брянцам начали возвращать ошибочно списанные деньги за проезд

2026, 05 февраля 14:42
Брянцам начали возвращать ошибочно списанные деньги за проезд
Брянцам начали возвращать ошибочно списанные деньги за проезд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске с конца января компания-оператор «РИЦ» модернизирует систему оплаты проезда в общественном транспорте. Из-за технических сбоев в процессе работы с банковских карт пассажиров по ошибке списывались деньги при наличии действующих льготных проездных, социальных карт и абонементов на проезд.

«Никаких заявлений писать не надо, деньги автоматически возвращают на карту. В троллейбусах все терминалы оплаты уже «прошиты». Сейчас работа проводится в автобусах. Мы переходим с одного программного продукта на другой, чтобы улучшить систему оплаты проезда, которая была внедрена в 2019 году. Поэтому надеемся на понимание пассажиров. Приносим извинения за возникшие неудобства», – отметила начальник отдела по транспорту горадминистрации Светлана Рыжкова.

В мэрии уточнили, что многим жителям города уже вернули деньги за проезд.

