Брянцам напомнили о масленичных традициях на Разгуляй

Сегодня узкая Масленица сменилась широкой.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области напомнил жителям региона о традициях Разгуляя, который отмечается сегодня — в четверг масленичной недели.

Этот день традиционно считался кульминацией празднования — узкая Масленица сменяется широкой. Торжество также принято называть переломом, так как в этот день зима окончательно сдает позиции весне. В этот день в стародавние времена гуляли и ели блины с максимальным размахом.

Приметы Разгуляя: снегопад — лето будет дождливым и холодным, ветер с юга или юго-запада — к скорой оттепели, если выбросить старый хлам из дома, качественные вещи на замену найдутся быстро.