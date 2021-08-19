Брянцам предложили дать названия остановкам по требованию

Сбор предложений объявила группа «Брянский автобус».

Сообщество «Брянский автобус» предложило горожанам дать названия остановкам по требованию.

«В нашем прекрасном городе существуют остановки общественного транспорта, названия которых уже давно не соответствуют тем местам, в честь которых они назывались. Также есть случаи, когда остановкам не было присвоено вообще никакого названия, и они до сих пор существуют под общим названием «По требованию». Обычно это касается недавно открытых новых дорог», – отмечает группа «Брянский автобус».

После сбора предложений от жителей Брянска их направят в городскую администрацию.