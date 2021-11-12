Брянцам пригрозили сроками за поддельные сертификаты о вакцинации

С обращением к жителям и гостям региона выступил СУ СК РФ по Брянской области.

В СУ СК РФ по Брянской области сообщили об ответственности за совершение «ковидных» преступлений.

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть по неосторожности, предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Работники учреждений системы здравоохранения несут уголовную ответственность за искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, в частности за участие в подготовке поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. В этом случае медикам грозит заключением сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Одновременно наступает ответственность за внесение данных в федеральный регистр вакцинированных лиц от COVID-19. Виновным грозит до пяти лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, а если эти действия повлекли тяжкие последствия – до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

За получение или дачу взятки в целях получения поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 ответственность может выражаться в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.