Брянцам рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Пресс-служба Роспотребнадзора рассказала, что нужно делать после прививки COVID-19.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Вакцинация начнется с группы риска – с врачей, учителей и соцработников.