Брянцам рассказали, как получить региональную доплату мобилизованным

Правительство Брянской области опубликовало постановление о региональных льготах ее жителям, уходящим в армию по мобилизации. В нем разъясняется, когда они получат, в частности, назначенную им выплату в размере двухсот тысяч рублей и что от них для этого требуется.

Для получения упомянутой разовой выплаты, направляемые в войска брянцы должны предоставить в военкомат копию паспорта, заявление о ее получение и реквизиты для перевода деньги.

Поступить на счет мобилизованного брянца деньги должны в течение десяти рабочих дней после того, как военкомат передаст властям региона списки призванных в армию в рамках частичной мобилизации и названный пакет документов.