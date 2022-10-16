Брянцам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Разъяснения, каким категориям россиян, включая брянцев, по закону полагается отсрочка от призыва в период частичной мобилизации, опубликовали специалисты портала «Объясняем.рф».

Среди них:

те, кто забронирован в определенном правительством порядке;

имеющие категорию здоровья Г — временно негодные к воинской службе;

постоянно ухаживают за близким родственником с инвалидностью первой группы или признанным нуждающимся в уходе, если других обязанных по закону содержать таких людей нет. К близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушки и бабушки;

опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, если тех содержать больше некому;

те, у кого на иждивении находятся от трех детей до 16 лет, или одинокие отцы детей до 16 лет;

отцы трех детей до 16 лет, если жена находится на сроке от двадцать второй недели беременности;

дети одиноких матерей, воспитывающих до четырех детей до восьми лет;

сенаторы и депутаты Госдумы.

Возможны и другие основания для отсрочки, предусмотренные президентскими указами. Перечень оснований в любой момент может быть как сокращен, так и расширен.

Ранее сообщалось, что отсрочка от частичной мобилизации положена работникам прокуратуры и СУ СКР на основании списков, предоставленных в военкоматы руководством соответствующих органов. А вот адвокатам она не полагается.