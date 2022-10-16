Брянцам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации
Разъяснения, каким категориям россиян, включая брянцев, по закону полагается отсрочка от призыва в период частичной мобилизации, опубликовали специалисты портала «Объясняем.рф».
Среди них:
- те, кто забронирован в определенном правительством порядке;
- имеющие категорию здоровья Г — временно негодные к воинской службе;
- постоянно ухаживают за близким родственником с инвалидностью первой группы или признанным нуждающимся в уходе, если других обязанных по закону содержать таких людей нет. К близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушки и бабушки;
- опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, если тех содержать больше некому;
- те, у кого на иждивении находятся от трех детей до 16 лет, или одинокие отцы детей до 16 лет;
- отцы трех детей до 16 лет, если жена находится на сроке от двадцать второй недели беременности;
- дети одиноких матерей, воспитывающих до четырех детей до восьми лет;
- сенаторы и депутаты Госдумы.
Возможны и другие основания для отсрочки, предусмотренные президентскими указами. Перечень оснований в любой момент может быть как сокращен, так и расширен.
Ранее сообщалось, что отсрочка от частичной мобилизации положена работникам прокуратуры и СУ СКР на основании списков, предоставленных в военкоматы руководством соответствующих органов. А вот адвокатам она не полагается.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники обновили пешеходный переход в поселке Гнездово в Смоленской области
Железнодорожники обновили одноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в поселке Гнездово в Смоленской области. Благодаря проведенному ремонту переход стал удобным для всех категорий граждан, в том числе маломобильных и родителей с колясками. В ходе работ была расширена зона перехода, на котором железнодорожники уложили резинокордовое покрытие, установили новые знаки безопасности, освещение и систему звукового оповещения о
С новосельем!
На прошлой неделе в Сычевке состоялось радостное событие — семь молодых врачей, в том числе выпускников Смоленского государственного медицинского университета, получили ключи от квартир в доме на улице Бычкова. Он был построен специально для медработников Сычевской межрайонной больницы. Ключи медикам вручил , который лично поздравил их с новосельем. В новом трёхэтажном доме — 6 двухкомнатных
Когда откроют мост?
В Смоленской области продолжается работа на Крестовоздвиженском и Фроловском мостах — объектах, завершения ремонта которых с нетерпением ждут местные жители. Темпы ремонта обсудили на совещании, которое провёл с подчинёнными из строительного блока . Глава региона подробно рассказал о том, что происходит на объектах. В Вязьме на Фроловском мосту подрядчик — компания «Мост-СпецСтрой» — проводит бетонирование
В диалоге с бизнесом
В регионе мобилизованных обеспечат всем необходимым. Частичная мобилизация остаётся темой номер «один» в новостной повестке по всей стране. В том числе и в Смоленской области. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провёл встречу с региональным бизнес-сообществом, на которой обсуждались вопросы материально-технического обеспечения смоленских призывников, как призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев, участвующих в спецоперации