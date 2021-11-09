Брянцам рассказали, куда с 15 ноября не пустят без QR-кода

Ограничения будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.
С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области».
Предъявить QR-код, сертификат о вакцинации, справку о перенесенной новой коронавирусной инфекции либо результат ПЦР-теста потребуют при посещении:
– зрелищных и спортивных мероприятий;
– кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка;
– ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных;
– объектов розничной торговли площадью более 100 квадратных метров;
– организаций, оказывающих бытовые услуги, площадью более 100 квадратных метров;
– гостиниц, пансионатов, санаториев, баз отдыха.
Также, напомним, брянские чиновники смогут попасть на работу при предъявлении QR-кодов.
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