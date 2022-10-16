Брянцам рассказали о льготах участникам СВО

Портал «Объясняем.рф» рассказал о льготах, на которые смогут претендовать брянцы и другие россияне по возвращении домой после участия в специальной военной операции в Украине.

Они вытекают из полагающегося всем мобилизованным и добровольцам статуса участника боевых действий.

К ним относятся установка домашнего телефона, протезирование, выплата пенсии, улучшение жилищных условий, компенсация затрат на ЖКХ. А работающим ветеранам также полагается ежегодный отпуск в удобное для них время.

Ранее были опубликованы разъяснения, что статус ветерана боевых действий брянские участники СВО получат по возвращении домой и по рассмотрении документов на них специальной комиссией Минобороны РФ.