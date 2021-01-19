Брянцам разъяснили, почему после вакцинации от коронавируса надо продолжать носить маску

Вакцинированный человек защищает от инфекции себя, но не окружающих.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал в своих коммуникационных каналах ролик, разъясняющий, почему вакцинация не освобождает брянцев от необходимости и дальше соблюдать масочный режим.

Как поясняют в Минздраве РФ, привившийся человек защищает от заражения и тяжелой формы болезни себя. Но с выработкой антител остается способным переносить вирус и заражать им окружающих. Поэтому ходить в «намордниках» россиянам, включая брянцев, придется, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусу. Однако вакцинация — один из ключевых факторов, ускоряющих процесс его формирования.

Массовая добровольная вакцинация на Брянщине, как и по всей стране, стартовала вчера, 18 января. Желающие прививаются препаратом «Спутник V» — первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса, доказанная эффективность которой оценивается в 95%.