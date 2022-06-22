Брянцам запретили запускать незарегистрированные дроны

О нарушителях просят сообщать в правоохранительные органы.

В Брянской области продолжает действовать желтый уровень террористической опасности.

В этой связи в мэрии Брянска напомнили владельцам беспилотных летательных аппаратов, в том числе бытовых квадрокоптеров, что аппараты в зависимости от модели должны быть зарегистрированы и поставлены на учет.

Полеты беспилотных летательных аппаратов разрешены только при наличии разрешения органа местного самоуправления. В Брянске такое разрешение выдает городская администрация.

За нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов предусмотрена административная ответственность.

Департамент региональной безопасности обращает внимание брянцев: если вы стали свидетелем нарушения законодательства при использовании беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве, необходимо незамедлительно проинформировать об этом УМВД России по Брянской области, УФСБ России по Брянской области и Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Телефон дежурной службы УМВД России по Брянской области 8 (4832) 74-20-23. Телефон дежурной службы УФСБ России по Брянской области 8 (4832) 64-91-21. Телефон Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора) 8 (495) 503-43-90.