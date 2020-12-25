Брянцам запретят материться в соцсетях с февраля

Соцсети обяжут мониторить контетнт на предмет «запрещенки».

Госдума вчера приняла в третьем чтении законопроект, который вводит поправки, обязывающие владельцев соцсетей, где присутствует более 0,5 млн россиян, мониторить их контент на русском языке на предмет «запрещенки». Под запрет попадают детское порно, информация об изготовлении наркотиков и их реклама, пропаганда самоубийств, реклама алкоголя и азартных игр онлайн, оскорбление государственной символики,, призывы к массовым беспорядках, экстремизму и участию в несанкционированных протестных акциях. Отдельно в законопроекте прописан запрет на нецензурные слова.

По закону соьственник соцсети обязан немедленно ограничить доступ к запрещенному контенту. А для проверки информации на предмет, попадает ли она под запрет, может проконсультироваться с Роскомнадзором.

Согласно законопроекту, владельцы сайтов, призаннных соцсетями, будут обязаны зарегистрировать представительства в РФ.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 февраля будущего года.