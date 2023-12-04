В Госдуме одобрили инициативу брянских парламентариев

В Госдуме одобрили инициативу брянских депутатов об ужесточении ответственности за спам-звонки. Об этом сообщили в региональном парламенте.

В Государственной Думе России депутаты рассмотрели законодательную инициативу Брянской областной Думой. Брянские парламентарии предложили ужесточить ответственности за спам-звонки, особенно от кредитных или микрофинансовых организаций.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» ранее рассмотрел профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Теперь документ в первом чтении одобрили на пленарном заседании нижней палаты Госдумы