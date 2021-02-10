Брянцев без масок ловили в магазинах, кафе и парикмахерских

Самыми дисциплинированными оказались жители Советского района.

В Брянске прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима.

Как сообщает городская администрация, 9 февраля чиновники и полицейские обследовали 59 предприятий. Нарушителей ловили в магазинах, кафе, салонах красоты и торговых центрах.

По итогам проверок составлено четыре протокола по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По одному нарушителю выявили в Бежицком и Фокинском районе, двоих – в Володарском.

Ни одного нарушения не зафиксировано в Советском районе.