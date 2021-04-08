Брянцев будут прививать от COVID-19 в БУМе и «АэроПарке»

Мобильные пункты откроют 10 апреля.

10 апреля в двух торгово-развлекательных центрах Брянска откроют мобильные прививочные пункты. Вакцинировать от COVID-19 будут в БУМе и «АэроПарке», сообщает региональный оперативный штаб.

Пункты будут работать ежедневно с 12.00 до 19.00. Брянцы смогут сделать прививки без предварительной записи.

На 8 апреля 81 029 жителей Брянской области сделали прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».