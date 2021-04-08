Брянцев будут прививать от COVID-19 в БУМе и «АэроПарке»
Мобильные пункты откроют 10 апреля.
10 апреля в двух торгово-развлекательных центрах Брянска откроют мобильные прививочные пункты. Вакцинировать от COVID-19 будут в БУМе и «АэроПарке», сообщает региональный оперативный штаб.
Пункты будут работать ежедневно с 12.00 до 19.00. Брянцы смогут сделать прививки без предварительной записи.
На 8 апреля 81 029 жителей Брянской области сделали прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».
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