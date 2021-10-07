Брянцев эвакуировали из-за условного аммиачного облака на комбинате «Царь-мясо»

В областном центре прошла Всероссийская штабная тренировка.

6 октября в рамках Месячника гражданской обороны в Брянске прошла Всероссийская штабная тренировка. Спасатели отработали навыки ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Учения развернулись на территории мясоперерабатывающего комбината «Царь-мясо».

Согласно вводным, на территории предприятия произошла условная разгерметизация емкости с аммиаком объемом 1,9 тонны. В результате образовалось облако зараженного воздуха, движущееся в сторону жилого сектора.

Для защиты населения от возможного поражения на место прибыли силы гражданской обороны. Населению, проживающему в зоне возможного химического заражения, выдали средства индивидуальной защиты. Жильцов близлежащих домов эвакуировали в безопасную зону.

Пожарные-спасатели организовали постановку водяных завес с применением ручных и лафетных пожарных стволов. Поисково-спасательные расчеты начали поиск пострадавших для передачи их работникам медицинской службы. Звено радиационной и химической разведки передвижной радиометрической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Брянской области провело замеры концентрации отравляющих химических веществ в воздухе.

«Всего задействовано более 1150 человек и 200 единиц техники. Отработаны вопросы взаимодействия и совместных действий сил гражданской обороны Брянской области при ликвидации ЧС. Данная тренировка повысила готовность органов управления и реагирующих подразделений к выполнению задач по предназначению. Цели тренировки достигнуты», – подвел итоги начальник ГУ МЧС России по Брянской области генерал-майор внутренний службы Вадим Уваркин.