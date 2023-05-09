Брянцев поздравил политолог из Пакистана

Жителей Брянской области с Днём Победы поздравил пакистанский политолог из Лахора Имтиаз уль-Хак.

Пакистанский политолог вспомнил слова песни Марка Бернеса «Я люблю тебя жизнь», в том числе строчки «Жизнь, ты помнишь солдат Что погибли тебя защищая?».

«Жители Брянской области поздравляю вас с Днём Победы против фашизма. Вы защищали свою Родину», – сказал Имтиаз уль-Хак.