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Брянцев предупредили о грозах и граде 7 августа

2026, 06 августа 15:58
Брянцев предупредили о грозах и граде 7 августа
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Ночью местами опустится туман, днем воздух прогреется до +34 градусов.

 

В Брянской области 7 августа ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза и град. Ветер южной четверти ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на данные Брянского ЦГМС.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, днем от +29 до +34 градусов.

Из-за непогоды возрастает вероятность перебоев с электроснабжением и падения конструкций. Жителей просят соблюдать осторожность. 

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