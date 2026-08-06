Ночью местами опустится туман, днем воздух прогреется до +34 градусов.

В Брянской области 7 августа ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза и град. Ветер южной четверти ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на данные Брянского ЦГМС.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, днем от +29 до +34 градусов.

Из-за непогоды возрастает вероятность перебоев с электроснабжением и падения конструкций. Жителей просят соблюдать осторожность.