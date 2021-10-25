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Брянцев предупредили о мошенничествах с QR-кодами

2021, 25 октября 15:40 Общество
Брянцев предупредили о мошенничествах с QR-кодами
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Жителей региона просят не покупать сертификаты о вакцинации.

В региональном УМВД России предупредили брянцев об уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, справок с результатами ПЦР-теста и справок о медицинском отводе от прививки.

Сертификат о вакцинации является официальным документом, поэтому за незаконные операции с ним может грозить ответственность по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Уголовная ответственность предусмотрена как для торговцев липовыми документами, так и для покупателей.

Также в УМВД указали на возможные мошенничества. В Интернете появились предложения о возможности приобрести сертификат о вакцинации без прививки, а также медицинскую справку на наличие антител. Такие документы не проходят по базам данных – их продавцам грозит уголовная ответственность по статье «Мошенничество».

Помимо этого, действия владельцев фиктивных сертификатов о вакцинации подпадают под уголовную статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

«Призываем воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым оградив себя и окружающих от опасности заболевания», – отметили в УМВД.

Напомним, с 15 ноября Брянской области введут систему QR-кодов.

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