Брянцев предупредили о мошенничествах с QR-кодами
Жителей региона просят не покупать сертификаты о вакцинации.
В региональном УМВД России предупредили брянцев об уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, справок с результатами ПЦР-теста и справок о медицинском отводе от прививки.
Сертификат о вакцинации является официальным документом, поэтому за незаконные операции с ним может грозить ответственность по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Уголовная ответственность предусмотрена как для торговцев липовыми документами, так и для покупателей.
Также в УМВД указали на возможные мошенничества. В Интернете появились предложения о возможности приобрести сертификат о вакцинации без прививки, а также медицинскую справку на наличие антител. Такие документы не проходят по базам данных – их продавцам грозит уголовная ответственность по статье «Мошенничество».
Помимо этого, действия владельцев фиктивных сертификатов о вакцинации подпадают под уголовную статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
«Призываем воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым оградив себя и окружающих от опасности заболевания», – отметили в УМВД.
Напомним, с 15 ноября Брянской области введут систему QR-кодов.