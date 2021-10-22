С 15 ноября в Брянской области введут QR-коды (СПИСОК)

Новые ограничительные меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Брянской области с 15 ноября введут систему QR-кодов.

Как сообщает региональный оперативный штаб, допуск посетителей только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста будет осуществляться:

– в развлекательные заведения и кинотеатры;

– на зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с количеством участников не более 50 человек;

– в организации общественного питания;

– в торговые и торгово-развлекательные центры;

– на спортивные мероприятия;

– в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха;

– в салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, в плавательные бассейны и фитнес-центры.

Ранее оперштаб разъяснил, какие брянские предприятия будут работать во время локдауна в обычном режиме.