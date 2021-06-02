Брянцев предупредили о сильном ветре 3 июня

В четверг потеплеет до +23.

В ГУ МЧС России сообщили об ухудшении погодных условий 3 июня.

По данным синоптиков, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северно-восточный, 9-14 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 ºC до +12 ºC, днем – от +18 ºC до +23 ºC.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных происшествий. Жителей региона просят соблюдать осторожность.