Брянцев предупредили об ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации

Нарушителям может грозить до пяти лет заключения.

В региональном УМВД напомнили жителям Брянской области об ответственности за использование поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

В случае предъявления поддельного сертификата на работе, учебе, при заселении в гостиницу, вылете за границу предусмотрена уголовная ответственность со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до полугода.

Если обладатель поддельного сертификата окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы.

В случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет заключения.