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Прокуратура добилась ремонта дороги вблизи брянского села Воробейня

2026, 07 августа 11:25
Прокуратура добилась ремонта дороги вблизи брянского села Воробейня
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Участки автодорог привели в нормативное состояние по решению суда.

 

Прокуратура Жирятинского района Брянской области провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на участке автодороги «Почеп — Жирятино» в районе села Воробейня отсутствовали искусственные неровности и знаки обозначения. Дорожное полотно автодороги «Жирятино — Тарасово» вблизи села Жирятино имело дефекты, препятствующие безопасному движению транспорта.

Прокуратура обратилась в суд, исковые требования удовлетворили. Участки дорог вскоре отремонтировали и дефекты исправили.

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