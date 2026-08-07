Участки автодорог привели в нормативное состояние по решению суда.
Прокуратура Жирятинского района Брянской области провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на участке автодороги «Почеп — Жирятино» в районе села Воробейня отсутствовали искусственные неровности и знаки обозначения. Дорожное полотно автодороги «Жирятино — Тарасово» вблизи села Жирятино имело дефекты, препятствующие безопасному движению транспорта.
Прокуратура обратилась в суд, исковые требования удовлетворили. Участки дорог вскоре отремонтировали и дефекты исправили.