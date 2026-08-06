В Брянске обновляют дорожную инфраструктуру и проверяют школы перед 1 сентября

2026, 06 августа 18:27

Возле учебных заведений заменили 264 дорожных знака.

В Брянске завершают подготовку к новому учебному году. Дорожное управление города обновило «зебры», искусственные неровности и надписи «убедись в безопасности перехода» возле школ. Всего заменили 264 непригодных или испорченных указателя и установили 58 дополнительных. Разметку нанесли на площади 3650 квадратных метров. Там, где требовалось, смонтировали новые предупреждающие знаки и «лежачих полицейских».

Одновременно межведомственные комиссии с участием управления образования, ФСБ, Ростехнадзора, Росгвардии и автоинспекторов проверяют 66 образовательных учреждений областного центра. Особое внимание уделяют состоянию инженерных сетей, систем видеонаблюдения и антитеррористической защиты.