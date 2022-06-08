Брянцев просят помочь бойцам ДНР и ЛНР касками и бронежилетами

В регионе стартовал проект «Все для Победы!».

Жителей Брянской области просят принять участие в проекте «Народного фронта» «Все для Победы!»

«С самого начала спецоперации многие из нас задаются вопросами: «Как поддержать бойцов народной милиции ЛНР и вооруженных сил ДНР? Куда направить материальную помощь, чтобы она точно дошла до получателя?» Ответ – https://pobeda.onf.ru», – сообщает региональный исполком движения «Народный фронт «За Россию».

Проект направлен на объединение всех неравнодушных людей в помощи Донбассу.

В списке необходимых вещей – бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами; тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним; берцы, треккинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные мешки; фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки и фонари.

Все это можно принести в штаб «Народного фронта» в Брянске по улице Красноармейской, 38.

«Все это однозначно приблизит нашу общую Победу!» – отметили общественники.