Брянчанка стала полуфиналисткой конкурса «Лидеры России»

Профессор БГУ Елена Цублова специализируется на исследованиях в сферах фармакологии и экологии.

Профессор кафедры химии БГУ Елена Цублова вышла в полуфинал номинации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020».

Как сообщает сегодня на своей странице во ВКонтакте правительство Брянской области, Цублова специализируется в исследованиях в сфере фармакалогии — изучает влияние химических веществ на живые организмы на всех уровнях — от клетки до организма в целом. Для фармакалогии это влияние лекарств, в области экологии — загрязнителей.

Тема ее последних исследование — воздействие химических вещств на организм при действии экстремальных факторов. Если при этом удастся выявить молекулу, которая меняет особенности работы организма в экстремальной среде, получившееся вещество, возможно, пройдет также доклинические и клинические испытания.

Номинация «Наука» на конкурсе «Лидеры России» появилась в 2020 году. Получиналистами в ней стали 178 мужчин и 36 женщин.