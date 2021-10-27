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Брянцы берут штурмом маршрутки № 59

2021, 27 октября 08:00 Общество
Брянцы берут штурмом маршрутки № 59
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Пассажиры вынуждены стоять на остановках по полтора часа.

Жители Володарского района Брянска пожаловались на отсутствие маршруток № 59.

«С утра не уехать, 1-1,5 часа ждешь, вечером не приехать из Бежицы, ждешь 1-1,5 часа. Приезжает маршрутка, людей столько, что невозможно даже стоять. Это что за экономия такая? Пустите тогда автобус. Когда уже будут думать о комфорте переезда людей?» – отмечает автор жалобы в соцсетях.

В комментариях брянцы винят чиновников, реализующих транспортную реформу.

«Так это на всех маршрутках теперь так. Ведь у нас автобусная революция произошла», – пишут они.

«Раньше это проблема была в вечернее время, теперь и утром. В связи с чем произошло сокращение маршруток? Почему люди вынуждены стоять по часу на остановке?! Володарский район просто отрезан. О каком комфорте может идти речь? Набирается людей столько, что невозможно даже дышать. Коронавирус в стране. О людях никто не заботится», – возмущаются жители Володарского района.

В сообществе «Брянский автобус» пояснили, что «59-й маршрут никто не отменял, соответственно, самовольные отмены со стороны перевозчиков».

Сообщить о нарушениях в работе общественного транспорта можно в Брянскую городскую администрацию по телефонам: 64-44-25, 74-04-31, 74-09-76.

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