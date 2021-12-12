Брянцы болеют коронавирусом реже, чем жители других регионов

Показатели заболеваемости COVID-19 в регионе ниже среднероссийских.

По основным показателям, связанным с распространением коронавирусной инфекции, Брянская область находится на 54-м месте в России.

Как сообщила на заседании оперативного штаба руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова, если по России показатель заболеваемости за сутки на 100 тысяч населения составляет 21,04, то в Брянской области – 19,31.

По словам Трапезниковой, если говорить о темпе прироста за сутки, в Российской Федерации он составляет 0,31%. Брянская область занимает 26-е место – 0,25%.

По структуре заболевших 54,9% – жители муниципальных образований Брянской области. Среднесуточный показатель выявленных случаев заболеваемости составил 20 при среднем по РФ 20,95 на 100 тысяч населения. Среднесуточный показатель темпа прироста за последнюю неделю в регионе составил 0,22%.