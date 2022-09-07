Брянцы пожаловались главе администрации на счета за отопления

Жительницы многоквартирного дома по улице Димитрова пожаловались Александру Макарову на завышение управляющей компанией стоимости отопления.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел личный приём граждан. Жительницы многоквартирного дома по улице Димитрова пожаловались на работу своей управляющей компании «Жилкомсервис Володарского района». Женщины считают, что коммунальщики завышают стоимость отопления в квитанциях.

Александр Макаров поручил руководителю УК подготовить расчеты по каждой статье расходов.

«Расчеты предоставить и жильцам, и лично мне. В случае даже малейших сомнений, что расчеты сделаны верно, деятельность УК проверит контрольно-ревизионный отдел», — сказал глава горадминистрации.

Он также потребовал провести встречу руководителя УК и представителей районной администрации с жильцами

«Ваш большой минус в том, что вы или не можете, или не хотите общаться с жильцами. Поменяйте своё отношение к людям», — подчеркнул Макаров.