Брянцы просят чиновников переносить их через лужи

На мясокомбинате пешеходы вынуждены переходить дорогу по щиколотку в воде.

На светофоре у мясокомбината в Фокинском районе Брянска образовалась гигантская лужа. Пешеходы вынуждены пересекать проезжую часть по щиколотку в воде.

Местные жители сообщают, что эта лужа прочно «прописалась» здесь несколько лет назад и появляется регулярно с таянием снега и после дождя.

«Позор администрации Фокинского района, не только взрослые, но и дети должны каждый день пробираться в школу через эту лужу», – возмущаются горожане.

Брянцы просят чиновников выделить людей, которые переносили бы пешеходов через дорогу, раз справиться с отводом воды коммунальщики не в силах.

«А может, нам администрация выделит людей, которые будут переносить людей через эту лужу, раз она не может навести порядок на этом пешеходном переходе уже несколько лет? Мало того, что там нужно «проплыть», так тебя там еще с центральной дороги водой обольют и с дороги дублера, которая проходит к магазину «Калита», и там также воды по колено. Хоть бы пригнали водооткачку и откачали воду», – предлагают жители Фокинки.