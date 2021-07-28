Брянцы раскритиковали отремонтированный за 31,5 миллиона Пролетарский сквер

Больше всего нареканий со стороны горожан вызвали новые скамейки.

Житель Брянска Андрей Светозаров выступил в соцсетях с критикой внешнего вида и удобства для горожан Пролетарского сквера в Бежицком районе.

В эти дни завершается Пролетарского ремонт сквера. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» работы обошлись в 31,5 миллиона рублей.

«И вот спустя столько времени место, куда приходят с детками, влюбленные пары и где просто усталые рабочие ожидают начала смены, получило их – новые лавки, – возмущается брянец. – Место отдыха предполагает длительное прибывание, и в качестве «сиденья» ставить вот это насилие на телом! Сгорбленные, скрюченные – такими будут люди, желающие задержаться в данном месте».

В комментариях горожане отмечают, что неудобство новых скамеек – не самая большая проблема, учитывая отсутствие дающих тень деревьев.

«Опять на солнцепеке, ибо деревья не посадили. Сквер Могилевцевых у лестницы тому пример: миллионы вбухали, а люди туда не ходят», – пишут они.

Также жители Бежицы не обнаружили в готовящемся к сдаче сквере обещанной детской площадки.

«Я спросила работников: «А где же обещанная детская площадка?» Ответ: «Нету, денег много надо», – рассказала местная жительница.