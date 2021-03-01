Брянцы смогут слетать в Анапу и Геленджик

Планируется два рейса в неделю.

На сайте авиакомпании «РусЛайн» появились новые направления: Брянск – Анапа и Брянск – Геленджик.

Как сообщает группа аэропорта «Брянск», расписание рейсов пока не опубликовано, продажа билетов еще не открыта – вероятно, это будет сделано в ближайшее время.

Пока предполагается выполнение двух рейсов в неделю с начала лета.