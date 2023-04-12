Реконструкцию взлетно-посадочной полосы завершают в брянском аэропорту

В международном аэропорту завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области проверил ход модернизации Международного аэропорта Брянск.

«Генеральный подрядчик АО «Центродорстрой» имеет большой опыт в строительстве аэропортов и работает качественно, профессионально, с большим опережением графика», – подчеркнул Александр Богомаз.

Сейчас специалист строят новый пассажирский перрон на восемь самолетов и стоянку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. А по периметру рабочие возводят новое ограждение.

«Завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая будет соответствовать всем современным нормам и требованиям и способна в любую погоду принимать все типы воздушных судов, ведутся работы по водосточно-дренажной сети, устройству обочин. В мае подрядчик приступит к монтажу светосигнального оборудования», – добавил Александр Богомаз.

Брянский губернатор также упомянул, что идёт разработка проекта нового аэровокзала. А пока у старого здания обновят фасад и отремонтируют внутренние помещения.