Брянцы смогут заключать контракт на военную службу до 50 лет

Авторы законопроекта рассчитывают привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров.

25 мая Госдума РФ приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, после чего документ одобрил Совет Федерации.

Согласно действующему законодательству, сейчас первый контракт могут заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы – от 18 до 30 лет.

«Предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста», – пояснили авторы законопроекта.

По словам, замглавы Минобороны России Николая Панкова, заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет.

«Что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Речь идет о такой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде», – отметил Панков.