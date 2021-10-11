Брянцы срывают планы чиновников по уровню вакцинации

Жители региона по-прежнему неохотно идут на прививки от коронавируса.

Уровень вакцинации жителей Брянской области назвали «оставляющим желать лучшего».

«Что касается вакцинации, то на сегодняшний день у нас первично привито 374 845 жителей региона. Повторно привито 10 640 человек. Выполнение плана составляет 48,9%. В среднем за сутки мы прививаем 1750-1800 жителей. Конечно, эта цифра оставляет желать лучшего, мы должны делать минимум 4 тысяч прививок в сутки для того, чтобы к 1 января достичь коллективного иммунитета», – заявил на заседании оперативного штаба директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

По его словам, вакцина от COVID-19 есть в достаточном количестве и в медицинских учреждениях, и на складах.

В начале октября Галаганов сообщал о том, что Брянская область вышла на второе место в России по темпу вакцинации.