Брянцы стали чаще употреблять наркотики

В 2021 году в регионе значительно выросло число наркопреступлений.

За два месяца 2021 года в Брянской области число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 9,7% и составило 215.

Как сообщает региональная прокуратуры, наибольшее количество таких преступлений совершается в Брянске. Лидирует Советский район – 60 наркопреступлений, В Бежице – 37, в Володарском – 25, в Фокинском – 18.

По сравнению с прошлым годом число выявленных фактов сбыта наркотиков выросло на 28,2%. Удельный вес таких преступлений увеличился с 66,8% до 78,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общественных местах выявлено 103 факты сбыта наркотических веществ.

Как правило, наркотики в регионе распространяют лица, не имеющие постоянного дохода, и те, кто ранее уже совершал подобные преступления.

Всего с начала 2021 года в Брянской области раскрыты 102 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, уровень раскрываемости составил 76,1%.