Брянские полицейские задержали выращивающего около дома коноплю жителя Клинцов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков полиции задержали 36-летнего жителя города Клинцы. Мужчина уже привлекался к ответственности за оборот запрещённых веществ и вновь попал в поле зрения правоохранителей.

На участке подозреваемого полицейские обнаружили несколько кустов конопли, а в доме – уже высушенную растительную массу. Мужчина пояснил, что выращивал и готовил наркотики для личного употребления.

Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 350 граммов «дурман-травы».

Возбуждено уголовное дело.