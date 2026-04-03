Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Стражи порядка задержали наркодилеров в Брянской области

2026, 03 апреля 17:41
Источник фото

Стражи порядка задержали группировку наркодилеров в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники управлений наркоконтроля федерального и регионального МВД в Брянской области задержали семь человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В преступное сообщество вошли жители разных регионов. 

По версии правоохранителей, злоумышленники торговали запрещёнными веществами через теневые интернет-магазины. Они получали крупные партии наркотиков и делали мелкие закладки для распространения. Сеть действовала на территории Липецкой, Тульской, Тамбовской и Брянской областях. Правоохранители установил личности не только рядовых работников, но и организатора интернет-торговли. 

«В настоящее время задокументировано 19 эпизодов противоправной деятельности, изъято более пяти тысяч разовых доз наркотика. Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 210 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
05 апреля 09:10
Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
04 апреля 14:59
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков
04 апреля 12:26
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14721) брянск (6893) ДТП (2714) ГИБДД (2258) прокуратура (2074) уголовное дело (2031) Александр Богомаз (1942) суд (1787) авария (1647) мчс (1518) коронавирус (1272) умвд (1056)