Стражи порядка задержали наркодилеров в Брянской области

2026, 03 апреля 17:41

Стражи порядка задержали группировку наркодилеров в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники управлений наркоконтроля федерального и регионального МВД в Брянской области задержали семь человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В преступное сообщество вошли жители разных регионов.

По версии правоохранителей, злоумышленники торговали запрещёнными веществами через теневые интернет-магазины. Они получали крупные партии наркотиков и делали мелкие закладки для распространения. Сеть действовала на территории Липецкой, Тульской, Тамбовской и Брянской областях. Правоохранители установил личности не только рядовых работников, но и организатора интернет-торговли.

«В настоящее время задокументировано 19 эпизодов противоправной деятельности, изъято более пяти тысяч разовых доз наркотика. Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 210 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.