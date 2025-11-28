Брянец проведёт 8 лет в колонии за покушение на сбыт наркотиков

2025, 28 ноября 11:28

Брянец проведёт 8 лет в колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Приговор выслушал 39-летний житель Карачаевского района.

В марте 2025 года фигурант приехал в Брянский район за крупной партией наркотического средства — клефедрона массой более 65 граммов. Запрещенное вещество он должен был распространить мелкими порциями с помощью «закладок».

Преступление пресекли сотрудники полиции. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного восьми годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.