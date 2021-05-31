Брянцы вакцинируются от COVID-19 активней остальных россиян

Уровень вакцинации в регионе достиг 23%.

В Брянской области достигнут 130-тысячный рубеж привитых от коронавирусной инфекции.

Как сообщил врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин, на сегодняшний день вакцинирована уже почти 130 847 – 23% – жителей региона.

В регион поставили порядка 150 572 дозы вакцины: 1620 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 780 – вакцины «КовиВак».

На этой неделе ожидается очередная партия вакцин в количестве 100 000 доз.

По словам Мосина, показатель вакцинации в Брянской области выше среднероссийского: при пла. Вместе с тем, заявил он, темпы вакцинации замедлились в отдельных муниципальных образованиях.