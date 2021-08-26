Брянцы возмущены стоимостью бензина

Брянск переплюнул Москву, недоумевают они.

Житель Брянска опубликовал в соцсетях гневный пост, посвященный стоимости бензина.

«Я слегка озадачен. Брянск переплюнул Москву по уровню цен на бензин! Так, например, стоимость 1 литра 92-го выше, чем в Москве, на 40 копеек! А если сравнивать с Калужской областью, выше на 1 рубль 90 копеек! Может, я чего-то не понимаю? Наверное, в Брянске экономический бум?!» – пишет он.

«Как ни странно, но такая ситуация уже давно. А в Смоленской области дороже чем у нас», «В Казахстане наш бензин по 27 рублей за литр. В Венесуэле литр бензина меньше 2 рублей стоит», – возмущаются брянцы.