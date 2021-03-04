Брянец получил 11 лет за смерть жены

Как сообщает региональная прокуратура, 7 июня 2020 года житель Карачевского района поссорился с женой и набросился на нее с кулаками. Он нанес женщине не менее шести ударов руками и ногами по голове и не менее четырех ударов в область груди, рук и ног.

В Карачеве вынесли приговор по делу о причинении смерти по неосторожности.

Смоленский губернатор внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» Губернатор Смоленской области Алексей Островский в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив до 18 марта возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. “Рекомендовать государственному учреждению – Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской

Смоленский чиновник отправится в колонию за взятку планшетом Бывшего руководителя департамента образования и науки Смоленской области осудили за превышение полномочий и получение взятки, сообщает РИА «Новости». В суде было установлено, что осужденный чиновник способствовал заключению четырех государственных контрактов на сумму более 12,8 млн рублей с юрлицами, аффилированными с его знакомым. За это он получил планшет, а также 25 000 и 30 000 рублей за заключение госконтрактов

Это надо – живым! Прошедшая неделя прошла под знаком Дня защитника Отечества – в разных районах Смоленщины состоялись памятные мероприятия. Одно из них – у мемориала в деревне Рыбки Сафоновского района. 23 февраля воинское захоронение посетили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, его младшие дети и брат. Мемориал стал Полем Памяти Прибыв на место, они с помощью лопат и

По праву памяти Как прошел День смоленского поисковика? В Сафоновском районе состоялось мероприятие, посвящённое Дню Смоленского поисковика. В праздновании знаменательной даты принял участие председатель Смоленской областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутаты регионального парламента Александр Станьков, боец поискового отряда «Славяне», и Александр Герасенков, командир поискового отряда «Боевое братство». Кому дорога связь поколений… День смоленского поисковика стал

О временном порядке установления инвалидности Актуальный комментарий Главного эксперта Смоленской области по медико-социальной экспертизе Александра Кузнецова. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в различные сферы жизнедеятельности. Самоизоляция, масочный режим, дистанционное обучение и дистанционные приемы граждан… Смысл всех этих словосочетаний, еще недавно непонятных, сегодня знаком всем. Сказалось распространение COVID-19 и на процедуре установления инвалидности. Раньше как было? Человек, имеющий группу