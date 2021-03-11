Брянец пожаловался на проезд машины губернатора через сплошную

Он требует наказать водителя-нарушителя.

Анонимный житель Брянска стал свидетелем нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля, якобы принадлежащего региональному правительству. О нарушении он сообщил в группе городского ОГИБДД «Нарушение ПДД Брянск».

По его словам, машина, в которой передвигается губернатор Брянской области Александр Богомаз, пересекла сплошную линию. «Нарушение сплошной, машина администрации, а именно губернатора Богомаза», – утверждает он.

Интернет-пользователи интересуются, понесет ли водитель ответственность. Комментариев от ГИБДД пока не поступало.