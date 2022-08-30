В брянском аэропорту реконструируют взлётно-посадочную полосу

Первый этап модернизации стартовал в международном аэропорту Брянск.

О ходе работ в воздушной гавани рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пока работа нашего аэропорта временно приостановлена, здесь кипит другая работа: расширяется перрон, реконструируется взлетно-посадочная полоса», –сообщил глава региона.

Он уточнил, что это первый модернизации аэропорта Брянск. Сейчас рабочие в три слоя укладывают асфальтобетонное покрытие на взлетно-посадочной полосе.

«Как только работы будут завершены, а объём уже выполнен большой, наш аэропорт сможет принимать все типы самолётов, причём в любое время суток, в том числе и ночью. Но главное, мы обеспечим безопасность полётов из нашей воздушной гавани», – подчеркнул Александр Богомаз.